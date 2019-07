DIRECT. UE : les eurodéputés votent pour élire le président du Parlement européen

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UE

: "Il n'y a pas de parité au niveau des idées, c'est toujours le même système. C'est toujours le même système politique et économique qui va être défendu".

: Invité de franceinfo ce matin, le député RN des Pyrénées-Orientales Louis Aliot a critiqué les nominations aux postes clés de l'Union européenne qui ont été annoncées hier. Plus de détails dans cet article.

: Hier avait lieu la première session au Parlement européen. Le député britannique Magid Magid était enthousiaste mais quatre heures plus tard, sur Twitter, il confiait sa déception. La raison : il venait d'être refoulé par un vigile qui ne l'a pas cru lorsqu'il lui a dit qu'il était député européen. "Ta tête quand on te demande si tu es perdu et qu'on t'invite à quitter les lieux le premier jour de ton travail", a-t-il écrit sur le réseau social. Plus d''infos dans cet article du Huffington Post.

: Découvrez les visages des quatre candidats au poste de président du Parlement européen : Ska Keller (Verts/ALE, DE), Sira Rego (GUE/NGL, ES), David-Maria Sassoli (S&D, IT) et Jan Zahradil (ECR, CZ).

: Le président du Parlement européen est élu pour deux ans et demi. Il fait partie des postes convoités, même s'il l'est moins que celui de président de la Commission, dont a hérité hier la ministre allemande Ursula von der Leyen.

: Pour être élu aujourd'hui, le nouveau président du Parlement devra obtenir une majorité absolue des votes exprimés par bulletins secrets. Si ce n'est pas le cas au bout de trois tours, une majorité simple suffirait lors d'un quatrième (auquel n'auraient le droit de participer que les deux candidats arrivés en tête du troisième).

: Les candidats à la présidence peuvent être présentés par un groupe politique ou par 1/20e des députés, soit 38 députés (‘‘seuil bas’’ introduit lors de la révision du règlement intérieur). L’élection a lieu au scrutin secret (article 15). Les députés votent en indiquant leur candidat préféré sur un bulletin de vote. Pour être élu, un candidat doit remporter la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 50% des voix plus une (article 16). Si aucun candidat n’est élu au premier tour, les mêmes candidats ou de nouveaux peuvent être présentés pour un second ou un troisième tour.

: Après les nominations hier aux postes clés, le Parlement européen se choisit un nouveau président. Quatre députés ont déjà proposé leur candidature : Ska Keller (Verts/ALE, DE), Sira Rego (GUE/NGL, ES), David-Maria Sassoli (S&D, IT) et Jan Zahradil (ECR, CZ). Les députés éliront également 14 vice-présidents (toujours sur bulletin papier) aujourd'hui et cinq questeurs (vote électronique) demain.

L'Assemblée nationale s'empare aujourd'hui d'une proposition de loi LREM sensible qui durcit la lutte contre la haine sur internet. Dans le viseur de ce projet, les incitations à la haine, la violence, les injures à caractère raciste ou encore religieuses.





• La période de saisie des notes du baccalauréat est prolongée jusqu'à cet après-midi. Face au mouvement de contestation des enseignants et à la rétention des notes, le ministère a décidé d'ouvrir le serveur un peu plus longtemps. Plus d'infos dans cet article.



Un centre de migrants de la banlieue de Tripoli (Libye) a été visé par une frappe aérienne hier. Un "bilan préliminaire" fait état d'au moins 40 morts et 70 blessés. Plus d'informations dans cet article.



• Hier, le Conseil européen a trouvé un accord sur les nominations aux postes clés de l'Union. Découvrez l'équipe choisie par les 28 dans cet article. Aujourd'hui se tient l'élection à la présidence du Parlement europeén.