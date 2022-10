Tourisme : en Belgique, le marché de la Batte de Liège est une institution depuis plus de quatre siècles

Le 13 Heures vous emmène à la découverte des plus beaux marchés du monde. Mardi 4 octobre, le marché de la Batte de Liège, en Belgique, est à l'honneur. Tous les dimanches, toute la ville s'y retrouve depuis maintenant plus de quatre siècles.

Le long de la Meuse, le marché de la Batte de Liège (Belgique) s'étire à perte de vue. Plus qu'un simple marché, c'est aussi un lieu de rencontre, une attraction touristique et une institution vieille de 460 ans qui fait la fierté des Liégeois. Isaac Barry est l'un des placiers emblématiques du marché. Pour lui, il n'y a jamais de grasse matinée le dimanche : il s'affaire à répartir les emplacements au pas de course. Ici, près de 200 marchands ont leur place à l'année.



La gaufre, une spécialité locale

Les vendeurs occasionnels doivent se rendre dans une petite rue à l'écart pour y piocher un papier, car c'est un tirage au sort qui détermine leur emplacement. Le petit-déjeuner local est une fricassée au lard. Dans le marché, on trouve de la nourriture, mais aussi des vêtements, un horloger traditionnel et même des animaux, pour le plus grand bonheur des enfants. Le plus grand marché de Belgique attire aussi les touristes. On les retrouve généralement autour des spécialités locales, comme les gaufres.