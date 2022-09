Belgique : l'essor de la filière viticole

Estinnes (Belgique), à quelques kilomètres de la frontière française, est l'une des vitrines du vignoble belge. Il y a 20 ans, il y avait ici deux hectares de vignes. Il y a en aujourd'hui 35. Cette année, comme partout, les vendanges ont démarré plus tôt à cause de la sécheresse. Mais ici, on voit plutôt d'un très bon œil cet été caniculaire.



Un cahier des charges plus souple qu'en France

Arnaud Leroy cultive ici du chardonnais et du pinot pour produire du vin pétillant. Et si sa famille s'est lancée dans cette aventure, c'est parce que le sud de la Belgique possède les mêmes caractéristiques que la Champagne : un sol calcaire, des coteaux exposés au Sud et un climat de plus en plus favorable. En 20 ans, le domaine s'est professionnalisé : il compte aujourd'hui une dizaine de salariés. Dans le sillage de ces pionniers, des dizaines de vignobles se créent chaque année en Belgique. Certains des vignerons bénéficient d'un double avantage : un cahier des charges plus souple qu'en France, et un coût bien plus faible.