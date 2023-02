Eurozapping : la Commission européenne met la pression sur l’Espagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 22 février.

En Espagne, les fonds européens sont conditionnés à la réforme des retraites. Les Espagnols ont eu beau manifester, ils ont déjà à travailler jusqu’à 66 ans pour toucher leur retraite à taux plein, 67 ans en 2027. Mais la réforme a pris du retard et Bruxelles menace de ne pas accorder les 10 millions milliards non ? à réécouter mais ça me semble peu d’euros d’aide du fonds de relance. Une des pistes pour satisfaire la Commission européenne : durcir le mode de calcul de la pension pour passer des 25 aux 30 meilleures années prisent en compte.

Une loi pour protéger les hackers en Belgique

Des supermarchés britanniques réinventent le rationnement. La pénurie s’installe dans les rayons, notamment à cause des problèmes de réapprovisionnement liés au Brexit. Les supermarchés ont donc mis des quantités limitées de produits en rayon. Une loi pour protéger les hackers vient d’être adoptée en Belgique, une première en Europe. Guillaume a découvert une faille dans un système informatique et a donné l’alerte. Ça aurait pu lui valoir des poursuites. Cette loi couvre les hackers à conditions qu’ils ne soient pas mal intentionnés et qu’ils n'essaient pas d’en tirer de l’argent ou des informations.