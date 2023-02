Guerre en Ukraine : enceinte au moment de l’invasion russe, une ukrainienne témoigne

Près d’un an après l’invasion russe en Ukraine, Maria, enceinte au moment du début du conflit, témoigne de l’aide entre les habitants.

"J'étais enceinte de cinq mois, j'étais très choquée. Ça me semblait irréel, ce genre de choses ne devrait pas arriver au XXIe siècle." Maria Zaytseva vit au seizième étage d’une tour à Kharkiv au moment de l’invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022. A cause des coupures d'électricité, elle doit souvent monter les étages à pied. Mais elle n’a voulu quitter ni son quartier, ni sa ville.

Une grossesse qu’elle met au service des autres

Maria, qui est enceinte, fera de sa grossesse une force pour secourir les plus démunis. “Dès le deuxième jour de la guerre, on s’est mis à aider les autres. Les femmes enceintes ne font pas la queue dans les supermarchés, j’ai acheté tout un tas de choses et mon mari venait ensuite pour récupérer les courses, détaille Maria. J’étais une bénévole enceinte, ils ont vu que j’étais un peu givrée. Je me devais d’aider avec cet avantage, ça m’a permis d’aider les autres de manière très efficace. Avec la grossesse et la naissance de mon enfant, j’ai compris que je ne voulais pas partir d’Ukraine, c’est ma maison, ma famille."