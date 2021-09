VRAI OU FAKE. La difficile sortie du nucléaire en Allemagne

L’Allemagne utilise le charbon pour produire environ 30% de son électricité alors que c’est l’énergie la plus nocive pour le climat. À Garzweiler, des machines creusent pour extraire du lignite, le type de charbon le plus polluant. La mine doit à nouveau s’étendre, menaçant près de six villages aux alentours dont un terrain à Lutzerath, protégé par des militants écologistes qui dénoncent ces méthodes. L’un d’entre eux, Antonio, dénonce "un crime mondial contre le climat". Fin 2022, les dernières centrales nucléaires seront fermées dans le pays même si elles présentent un avantage pour le climat : elles n’émettent pas de CO2.

"Un mouvement anti-nucléaire très fort"

La part du nucléaire et du charbon baisse en Allemagne et ce sont les énergies renouvelables qui augmentent dans le même temps. Ministre de l’Économie et de l’Énergie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Andreas Pinkwart estime que pour protéger le climat, "il aurait certainement été plus malin pour l’Allemagne de garder le nucléaire plus longtemps, mais nous avions un mouvement anti-nucléaire très fort."

Pour remplacer le nucléaire et le charbon, les éoliennes font partie des alternatives, sauf que leur développement à l’échelle nationale stagne. De plus, en absence de vent et de soleil, il devient difficile de produire de l’électricité. L’Allemagne se tourne alors vers le gaz qui émet du CO2, mais moins que le charbon. Les experts tablent donc sur une hausse des émissions de CO2 à l’avenir pour la production électrique. Pour qu’elles baissent à nouveau, il faudrait que les énergies renouvelables soient suffisamment développées et que l’utilisation du charbon soit abandonnée en Allemagne.