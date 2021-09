Allemagne : le charbon, énergie controversée, pour compenser le nucléaire

Depuis dix ans, les tours de refroidissement des centrales nucléaires allemandes sont démolies méthodiquement. Les travaux de démantèlement des réacteurs sont encore en cours à Philippsburg et beaucoup d'habitants sont amers. "Des Français continuent le nucléaire, pourquoi ne pas faire comme eux ?", s'interroge un Allemand. "C'est mieux de leur acheter de l'électricité ?" Pendant trente ans, la centrale a fait la fortune de la ville, qui a multiplié les investissements. De quoi faire passer au second plan le risque d'explosion, invoqué par les anti-nucléaires après Fukushima (Japon) pour justifier la fermeture des centrales. "On aurait pu réfléchir aux conséquences, avant de débrancher tout de suite", déplore Dieter Day, adjoint aux Finances à la mairie de Philippsburg.

Energies vertes insuffisantes

Pour compenser le nucléaire, la solution devait être le recours aux énergies renouvelables. Elles sont aujourd'hui à l'origine d'un tiers de l'électricité produite en Allemagne. Mais cela ne suffit pas, alors le pays continue d'exploiter de gigantesques mines de charbon. Autour de Dusseldorf, des militants écologistes s'installent pour protester contre toute expansion. Ils dénoncent la décision de la chancelière Angela Merkel de ne pas sortir du charbon avant 2038. Le charbon a aussi ses partisans près de Cologne.