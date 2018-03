Sommet de Bruxelles : Macron cherche un symbole et doit convaincre

C'est un dossier sur lequel la France avance à marche forcée. Pour des raisons de justice et d'équité, les grandes sociétés du numérique sont imposés en moyenne à hauteur de 9% contre 23% pour les autres entreprises. "Une véritable jungle fiscale selon Paris, qui pousse avec Bruxelles à la création d'une taxe qui pourrait rapporter 5 milliards d'euros par an", explique notre correspondant à Bruxelles.

La relance de Paris patine

Sur le plan politique, Emmanuel Macron semble souhaiter vouloir boucler cette mesure avant les élections européennes dans un an. "Emmanuel Macron a besoin d'un symbole, d'un trophée. Pour le moment, à part des avancées sur la défense et le commerce, le verre est à moitié vide", constate Pascal Verdeau. Avant de poursuivre : "certes le président français a imposé son leadership et son volontarisme sur le plan européen. Mais il est bien seul." La relance de Paris semble patiner, à un an des Européennes.

Le JT

Les autres sujets du JT