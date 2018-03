GAFA et Russie : l'UE va-t-elle s'accorder pour sanctionner ?

Les chefs d'État de gouvernement se réunissent ce jeudi et vendredi à Bruxelles (Belgique), d'où s'exprime le journaliste de France 2 Valéry Lerouge, pour un conseil européen bousculé par l'actualité. D'abord, ils débattront de la crise diplomatique avec la Russie et de l'affaire de l'empoisonnement de l'ancien espion au Royaume-Uni. Se rangeront-ils derrière Theresa May ? Rien n'est moins sûr. Plusieurs pays n'ont pas envie de se froisser avec Moscou.

Brexit vendredi

Il sera question aussi de la taxe à l'encontre des géants du numérique présentée mercredi par la Commission européenne. Il faut l'unanimité des 28 États, mais l'Irlande s'y oppose, elle qui chouchoute les géants du web américain. Enfin, ils évoqueront le Brexit vendredi sans le Royaume-Uni. Les dirigeants de l'UE doivent valider le projet d'accord sur les modalités du divorce et adopter leur positon à tenir sur la future relation avec Londres.

