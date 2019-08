Récession en Allemagne : la France épargnée

"Pour le moment, ça va assez bien. Nos exportations ont même bondi. Plus de 6% sur un an et même si la croissance n'est pas au mieux, +0,2% au deuxième trimestre, elle reste meilleure qu'en Allemagne où elle est négative", commence à expliquer le journaliste Viktor Frédéric sur le plateau du 19/20.

La France exporte moins que l'Allemagne

Cette différence s'explique par le fait que l'économie française est moins sensible aux aléas du commerce mondial que ne l'est celle d'Allemagne. "Parce que la France exporte beaucoup moins que l'Allemagne", explique le journaliste de France 3. La France a exporté "492 milliards d'euros de biens contre plus de 1 300 milliards chez nos voisins. Nos secteurs d'exportations, la pharmacie, le luxe ou encore l'aéronautique, sont aussi plus stables que l'industrie lourde allemande", détaille Viktor Frédéric.