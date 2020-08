Prora en Allemagne : la seconde vie d’une station balnéaire

Posé dans un écrin de verdure, les pieds dans la mer Baltique : Prora en Allemagne. C’est un colosse de béton aux mille et une fenêtres, face à l’une des plus belles plages d’Allemagne aux eaux translucides. "C’est quand même surréaliste d’être là quand on connaît l’histoire du lieu", confie une touriste qui profite de la plage.

L’objectif : endoctriner les masses populaires

C’est une station balnéaire qui reflète l’histoire tortueuse du siècle dernier. Elle est passée du nazisme au communisme, ensuite elle a passé de longues années à l’abandon avant d’être réhabilitée. Tout est parti d’un dessin et du rêve fou d’un régime totalitaire. En 1935, Adolf Hitler veut construire le plus grand complexe balnéaire au monde : 6 kilomètres de long pour accueillir jusqu’à 20 000 personnes en même temps. L’objectif : endoctriner les masses populaires.

