Portugal : un accident de car de touristes fait 29 morts

C'est l'accident de car le plus meurtrier en Europe depuis celui de Puisseguin (Gironde) en France en 2015. Mercredi 17 avril, en fin d'après-midi, un car de touristes allemands a fait une sortie de route dans un virage sur l'île de Madère au Portugal. 29 personnes sont décédées, 17 femmes et 12 hommes. Les blessés étaient soignés sur le bord de la route. Tôt le lendemain, le car a été évacué. C'est une épave aux vitres explosées et au toit écrasé. Sur des images enregistrées par une caméra de surveillance, on peut voir le véhicule faire plusieurs tonneaux.

Trois jours de deuil national au Portugal

À l'intérieur, il y avait une cinquantaine de touristes allemands en vacances. Ce couple est sorti indemne grâce à leur ceinture de sécurité. Ils racontent : "Des gens ont été éjectés par les fenêtres. Beaucoup étaient étendus dehors, on a tout de suite vu que certains étaient morts". Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident qui a entraîné une émotion considérable. Le Portugal a décrété un deuil national de trois jours. À Strasbourg (Bas-Rhin), les députés européens ont observé une minute de silence en mémoire des victimes.

