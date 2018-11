Photo Hebdo : les images de la semaine

Comme un air de déjà-vu, des soldats sont acclamés par la foule au Brésil. Le président qui vient d'être élu, est ouvertement nostalgique de la dictature militaire : l'heure de Jair Bolsonaro est arrivée. Voici là l'une des plus marquantes des photos de la semaine. Angela Merkel, elle, annonce, l'air grave, qu'elle quittera la vie politique dans trois ans. Coup de froid en Allemagne, coup de froid sur nos routes : en Haute-Loire, plus de 1 000 personnes ont été coincées dans leur voiture pendant toute une nuit et apparaissent figées, surprises.

Venise inondée

Surprises, comme les habitants, et surtout les touristes, de Venise, en Italie, piégée par les eaux sur des images spectaculaires. Une des photos les plus émouvantes de la semaine concerne la ville de Pittsburgh (États-Unis), qui rend hommage à ses victimes, une semaine après l'attentat du 27 octobre dernier.

Le JT

Les autres sujets du JT