Comme Donald Trump, Jair Bolsonaro annonce le transfert prochain de l'ambassade du Brésil en Israël à Jérusalem

Jair Bolsonaro suit Donald Trump. Le président élu brésilien a annoncé, jeudi 1er novembre, le transfert prochain de l'ambassade du Brésil en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. "Comme nous l'avons déjà annoncé lors de la campagne, nous avons l'intention de transférer l'ambassade du Brésil de Tel-Aviv à Jérusalem, a annoncé Jair Bolsonaro sur Twitter, en anglais et en portugais. Israël est un Etat souverain et nous devons respecter cela pleinement".

As previously stated during our campaign, we intend to transfer the Brazilian Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem. Israel is a sovereign state and we shall duly respect that.