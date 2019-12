Noël d\'ailleurs : une douce nuit berlinoise

En direct de Berlin (Allemagne), le journaliste Laurent Desbonnets est formel : "En Allemagne, la tradition de Noël est respectée à la lettre". Pour preuve, la foule n'hésite pas à braver le froid pour se rendre sur les marchés de Noël de Berlin. "Et puis chaque week-end, il y a des activités spécifiques" pour préparer les fêtes.

"C'est super beau ces étoiles, on se croirait dans l'espace"

La féérie opère au travers des 80 marchés traditionnels de la ville. On y vient en famille et les activités sont multiples. "C'est super beau ces étoiles, on se croirait dans l'espace", décrit une fillette. Dans les foyers, une autre tradition perdure : celle de la fabrication de petits gâteaux.

Le JT

Les autres sujets du JT