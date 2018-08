Handisport : Alice Métais contre la maladie

Dans quelques jours, Alice Métais, 17 ans, malvoyante de naissance, participera aux championnats handisports de Berlin (Allemagne). Sous le maillot de l'équipe de France, elle courra les 100 et les 200 mètres. Avec une acuité visuelle de seulement 1/10ème, elle ne distingue sur la piste, que des formes et des ombres. "Ce qui est compliqué, ce sont les virages, le fait que je nvois pas à plus de 10 mètres", confie-t-elle. Elle doit donc savoir où aller, "à quel moment tourner", et aussi "savoir quand on est arrivé".

Soutenue par son entraîneur, la jeune femme, à force de travail, a appris à se faire confiance. Cela ne fait que trois ans que la jeune femme pratique l'athlétisme à haut-niveau. Une progression fulgurante qui a surpris toute sa famille. Très vite, l'athlétisme est devenu bien plus qu'un simple sport. Pour son père Charly Métais, "ça lui a donné une raison de vivre". Et surtout, ils ne parlent plus de la maladie. "Avant, je voyais vraiment la maladie comme un monstre qui était présent et qui me pourrissait la vie. Maintenant, c'est plus une part de ma personnalité", explique la jeune athlète.

Une cagnotte de financement en ligne

Avant son départ, son tout premier entraîneur est venu lui rendre visite. Dans les gradins, quelques habitants sont également venus assister à l'entraînement. Tous ont contribué à une cagnotte en ligne créé par les parents d'Alice, pour financer sa participation aux championnats. Depuis son lancement il y a un mois, plus de 4000 euros ont été collectés. Une somme qui va permettre à sa famille et à son entraîneur, de l'accompagner sur place.

À quelques jours du départ, la jeune femme se ménage encore quelques moments de détente en famille. Le 22 août, elle prendra place aux côtés de dizaines d'autres coureurs sur l'une des plus grandes pistes d'athlétisme de Berlin.

