Feuilleton : la folie chocolat (3/5)

En Allemagne, la consommation de chocolat atteint chaque année des sommets. C'est le pays le plus accro au monde. En moyenne, 11 kilos de chocolat par an et par habitant sont consommés. "Les Allemands adorent avec de la pâte d'amande ou du nougat et bien sûr les pralinés à l'alcool, très traditionnels ici", explique une chocolatière de Berlin. En Allemagne, le chocolat est une industrie. L'une des plus grandes chocolateries d'Europe se situe à Stuttgart. Elle a été fondée il y a plus de cent ans et emploie 1 000 personnes. 300 tonnes de tablettes de chocolat y sont fabriquées chaque jour.

Un grand exportateur

La pâte de cacao très dense vient du Nicaragua. "C'est ça qui est transformé ensuite dans toute l'usine", explique un responsable de production. La tablette préférée des Allemands est celle au chocolat et aux noisettes. L'usine expédie son chocolat dans plus d'une centaine de pays et contribue à faire de l'Allemagne le premier exportateur de chocolat au monde. Les Allemands sont également réputés pour leur dessert traditionnel : la forêt noire.

