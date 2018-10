Prenez soin de vous. Mangeons du chocolat

Des fèves de cacao devant le bâtiment de la Caisse ivoirienne de stabilisation des produits agricoles à Abidjan (Côte d'Ivoire). (SIA KAMBOU / AFP)

C’est l’ouverture, mercredi 31 octobre, du Salon du chocolat à Paris, le plus grand évènement mondial dédié à cet aliment plaisir. L’occasion de se demander de nouveau si manger du chocolat fait vraiment du bien à la santé. Mais il y a tellement d’articles plus ou moins scientifiques sur le sujet qu’il est parfois difficile de s’y retrouver.

Le chocolat est un antidépresseur naturel

Tout d’abord le chocolat contient des antioxydants, ou plus précisément, la fève de cacao et ça c’est bien, ça permet de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, c’est prouvé scientifiquement. Les polyphénols du chocolat favorisent ainsi la dilatation des artères et contribuent à diminuer la tension artérielle. Et pas besoin d’en manger beaucoup pour bénéficier de ces effets, deux carrés par jour suffisent, à condition qu’il s’agisse bien sûr d’un chocolat noir à forte teneur en cacao.

Il provoque la libération dans notre corps de la dopamine, la fameuse hormone du plaisir. Mais en quantité infinitésimale, pas suffisamment pour avoir un véritable effet sur notre corps. Idem pour le magnésium. L’orgasme chocolatier, c’est bien un mythe. Après, rien ne vous interdit de simuler.