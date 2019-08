Eurozapping : un jeune Français jeté du 10e étage d’un musée à Londres

Un drame s’est joué dimanche 4 août à Londres. Un Français de 6 ans a été jeté du 10e étage de la plateforme d’observation du Tate Museum, à Londres. Alors qu’il était avec sa mère, un adolescent de 17 ans l’aurait fait tomber, semant la panique. Gravement blessé, l’enfant a vu sa chute être stoppée par une terrasse située au 5e étage du bâtiment et sa vie n’est plus en danger. Le geste du jeune homme incriminé est pour l’instant inexpliqué.

L’Ocean Viking a quitté le port de Marseille

En Norvège, la chaîne NRK consacre un sujet à l’Ocean Viking, qui a quitté le port de Marseille (Bouches-du-Rhône). Le successeur de l’Aquarius, sous pavillon norvégien, est parti pour sa première mission de sauvetage de migrants en Méditerranée. Juillet 2019 a été le mois le plus chaud de l’histoire de l’Allemagne, explique la chaîne ZDF. Le record de chaleur a été battu, avec plus de 42°C enregistrés. 2019 s’annonce comme l’une des années les plus chaudes de l’histoire partout dans le monde : un signe tangible du réchauffement climatique.

