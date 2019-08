Un adolescent arrêté pour avoir poussé un enfant du 10e étage du Tate Modern de Londres

Un adolescent a été arrêté, dimanche 4 août, pour avoir jeté un garçon de six ans du haut d'une plateforme d'observation située au 10e étage du musée Tate Modern de Londres. L'enfant a été transporté par hélicoptère à l'hôpital et se trouve dans un état critique mais stable selon la police. Le jeune homme de 17 ans est en garde à vue et soupçonné de "tentative de meurtre".

The six-year-old boy injured at the Tate Modern is now in a critical but stable condition in hospital. A 17-year-old male remains in police custody. Enquiries are ongoing.