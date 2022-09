Eurozapping : polémique autour du nucléaire en Allemagne, ingérence russe en Italie et un professeur irlandais en prison

G. Dehlinger, C. Apiou

Pluie de critiques en Allemagne après le report de la sortie du nucléaire. Deux des trois dernières centrales allemandes, qui devaient être détruites à la fin de l'année, seront gardées en veille. Le ministre écologiste de l'Énergie, Robert Habeck, explique qu'il s'agissait de sécuriser l'approvisionnement du pays, privé de gaz russe. Mais plusieurs voix déplorent que ces centrales ne soient pas en marche.

L'Italie accuse Moscou d'ingérence

Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Moscou, a souhaité sur Telegram que les Italiens soient "mis à genoux" par Bruxelles et Washington. À quelques jours des élections législatives, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di Maio, y a vu "une ingérence dans la campagne électorale d'un État souverain".

À Dublin, un professeur a été envoyé en prison. Il avait été suspendu pour avoir refusé le changement de nom et de genre d'un élève. Mais il a continué de se rendre au sein de l'établissement, dans une classe vide. Devant la cour, il a persisté dans sa position et expliqué que ses croyances religieuses n'étaient pas un délit.