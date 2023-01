Eurozapping : nouveau ministre de la Défense allemand, Londres retoque une loi écossaise et des chercheurs suisses dévient la foudre

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mardi 17 janvier.

L'Allemagne a un nouveau ministre de la Défense. Il remplace Christine Lambrecht, qui a dû démissionner après plusieurs bourdes. À 62 ans, Boris Pistorius est un politicien aguerri qui a œuvré plusieurs années comme ministre de l'Intérieur en Basse-Saxe. "Il a travaillé avec l'armée et possède la force et le calme nécessaires pour remplir une fonction aussi importante dans ces temps de grands changements", a assuré le chancelier allemand, Olaf Scholz.



Londres retoque une loi sur le genre votée en Écosse

Une loi sur le genre votée en Écosse a été retoquée par le Parlement britannique. Elle devait faciliter le changement de sexe. "Nous estimons que cette loi aurait un impact négatif grave, notamment sur le fonctionnement des clubs, des associations et des écoles non-mixtes, et sur l'égalité des salaires", s'est défendu Alister Jack, ministre chargé de l'Écosse au sein du gouvernement britannique. Un refus qui pourrait provoquer une nouvelle guerre avec le Parlement d'Édimbourg.

Des chercheurs suisses sont parvenus, pour la toute première fois, à dévier la foudre. "C'est un laser qui envoie des flashs de lumière très, très courts, une picoseconde, et pendant laquelle la puissance crête est énorme", explique Jean-Pierre Wold, directeur du département de physique appliquée de l'université de Genève.