Eurozapping : les excuses allemandes pour les JO de 1972, la Suisse face à une pénurie de médicaments, bientôt l'euro en Croatie

50 ans après les Jeux olympiques de Munich, l'Allemagne s'excuse. Devant Shaul Ladany, celui qu'on appelle "le survivant" pour avoir été rescapé des camps de concentration puis du massacre de 11 athlètes israéliens en 1972, le président allemand, Frank-Walter Steinmeir, a demandé pardon "pour le manque de protection des athlètes israéliens" lors de ces Jeux olympiques.

La Suisse fait face à une pénurie de médicaments, avec 77 traitements introuvables. Crise du Covid et guerre en Ukraine ne sont pas les seules explications. "Nous n'avons pas d'accord avec l'Union européenne sur les médicaments et la reconnaissance des produits médicaux, et cela a un impact direct", a explique le conseiller national suisse Philippe Nantermod.

La Croatie se prépare à adopter l'euro

Les prix en euro font leur apparition en Croatie. Pour s'habituer avant la bascule du kuna à l'euro le 1er janvier prochain, tous les produits sont soumis à un double étiquetage. "C'est pour bon pour le tourisme et les entreprises qui travaillent à l'international, mais les gens, quand ils verront le résultat du change, ils vont se sentir pitoyables, ils ne pourront rien acheter", déplore un Croate. Il s'agira du vingtième pays à rejoindre la zone euro.