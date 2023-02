Eurozapping : les aéroports allemands bloqués par une grève, un espion pro-russe condamné en Grande-Bretagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 17 février.

Les principaux aéroports d'Allemagne sont bloqués par une grève. Plus de 2300 vols ont été annulés et 300 000 passagers impactés. Le syndicat Verdi a voulu frapper fort avec cette première grève de 24h. "On manque de personnel. C'est le moment d'augmenter les salaires", a réclamé Christine Bahle, la vice-présidente du syndicat. Le personnel au sol réclame une hausse de salaire de 10,5 % pour compenser l'inflation.

La Grande-Bretagne condamne un espion pro-russe

Agent de sécurité à l'ambassade de Grande-Bretagne à Berlin, David Smith a été repéré en train de filmer les allers et venues du personnel diplomatique britannique pour le compte de la Russie. L'homme a été piégé par les services secrets britanniques. Il a écopé de 13 ans de prison.