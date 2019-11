Eurozapping : la Norvège jugée pour ses forages polluants ; grève chez Lufthansa

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'État norvégien poursuivi pour sa politique climatique. Les militants écologistes se sont bousculés mercredi 6 novembre pour assister à la première audience contre l'État. Quatre associations environnementales lui reprochent les forages pétroliers en mer de Barents. L'État s'inquiète : une condamnation créerait un précédent. Toute infrastructure ou tout nouveau projet provoquant des émissions de gaz à effet de serre pourra être attaqué.

Des policiers chinois en Italie

1 300 vols annulés chez Lufthansa en Allemagne. Un jeudi et un vendredi noirs se profilent pour les passagers de la compagnie allemande. La direction n'a pas réussi à interdire la grève de ses salariés devant les tribunaux et annule 1 300 vols. Les salariés exigent de meilleures conditions de travail. Lufthansa a fait appel.

Des policiers chinois en faction à Rome. Pendant trois semaines, des agents venus de Chine patrouillent dans la capitale de l'Italie, où les touristes chinois sont de plus en plus nombreux. L'opération va être étendue à Mila, Turin et Padoue.