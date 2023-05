Eurozapping : en Allemagne, le cerveau d'une vaste entreprise de fraude fiscale condamné

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mardi 30 mai.

Un feu est en cours en Belgique. Il a pris lundi 29 mai au soir, dans une région boisée de la province de Liège, près de la frontière allemande. D'origine humaine, l'incendie s'est propagé rapidement, si bien que les pompiers belges ont dû demander l'aide de leurs collègues allemands. Une enquête est en cours pour retrouver le responsable de cet incendie.

À 72 ans, l'avocat allemand Hanno Berger est accusé d'être l'un des cerveaux d'une fraude fiscale à grande échelle. Il a permis à des milliers d'actionnaires de toucher des avantages indus entre 2006 et 2008. Pour l'État allemand, la perte se chiffre à plus de 100 millions d'euros. Il a écopé de huit ans de prison, la peine la plus lourde prononcée pour une telle affaire.

La Grande-Bretagne face au vapotage des enfants

La Grande-Bretagne déclare la guerre au vapotage des enfants. D'après une enquête de la BBC, la dose de plomb dans certaines cigarettes électroniques qui envahissent les cours de récréation est deux fois plus élevée que la norme ne l'autorise, et dix fois plus pour le nickel. Certains commerces vont jusqu'à contourner l'interdiction de vente de nicotine aux mineurs, en leur proposant des échantillons gratuits.