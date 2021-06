Euro 2021 : l'ambiance à Munich après la victoire de la France contre l'Allemagne

La défaite 1-0 face à la France, mardi 15 juin, est une énorme déception pour les Allemands. Comme un symbole, à la fin du match, le stade de Munich (Allemagne) a été illuminé en bleu-blanc-rouge. Au coup de sifflet final, vers 23 heures, les 2 500 supporters français, très minoritaires, ont donné de la voix et réussi à se faire entendre. L'équipe de France a entamé l'Euro 2021 de la plus belle des manières. Les fans des Bleus sont encore dans les gradins et savourent la victoire le plus longtemps possible. Tristes, les supporters allemands, eux, ne s'attardent pas et quittent l'Allianz Arena, constate le correspondant en Allemagne de France Télévisions, Laurent Desbonnets.

Après Munich, Budapest pour les Bleus

L'attaque de la France a été explosive, une défense solide. La France a confirmé son statut de favori de la compétition en battant l'Allemagne mardi soir. Dès mercredi, les Bleus prendront la direction de Budapest (Hongrie), où ils disputeront leurs deux prochains matchs de l'Euro, contre la Hongrie puis le Portugal.