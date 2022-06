Énergie : la France est-elle en retard sur le photovoltaïque ?

Un champ de panneaux solaires s'étend désormais à Gien, au milieu de la forêt du Loiret. La centrale solaire de la Métairie, la plus grande du pays, un immense complexe d'énergie photovoltaïque, a été inaugurée vendredi 10 juin par TotalEnergies. "C'est une ferme solaire, qui produit 55 MW, 126 000 panneaux, et qui assure la consommation d'électricité de 38 000 ménages", indique Stéphane Michel, directeur général de Gas, Renewables & Power - TotalEnergies.

Le premier projet d'une telle ampleur en France

C'est le premier projet d'une telle ampleur en France. Partout dans le monde, la course à l'énergie solaire est pourtant lancée. À Sayreville, dans le New Jersey (États-Unis), des panneaux solaires ont été installés sur l'eau. À Ashalim (Israël), dans le désert, 150 000 miroirs réfléchissent la lumière vers le haut d'une tour pour transformer l'eau en vapeur. Dans la province du Hebei (Chine), des montagnes à perte de vue sont livrées aux capteurs solaires et des paysans ont été contraints de céder leurs terres. La France ne produit que 2,2% d'énergie photovoltaïque, soit trois fois moins que l'Allemagne ou l'Italie.