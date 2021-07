EN IMAGES. Les inondations en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas laissent derrière elles des scènes de désolation

Les pluies torrentielles ont fait plus de 150 morts. Des maisons ont été emportées par les eaux et un impressionant glissement de terrain a détruit une partie d'un village allemand.

Plus de 150 morts. C'est le terrible bilan des inondations qui ont touché l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg depuis mercredi 14 juillet. Au total, 133 personnes sont mortes en Allemagne et 20 en Belgique, selon les derniers bilans des autorités locales.

Des quantités de pluie impressionnantes se sont abattues en quelques heures sur plusieurs régions : à Cologne (Allemagne), 145 mm de précipitations sont ainsi tombés en 12 heures seulement, souligne Météo France. Ces pluies diluviennes n'ont pas pu être contenues par les rivières alentour.

Habituellement autour d'un mètre, le niveau de la Meuse est monté en aval jusqu'à 6,70 m, rapporte la Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques de Wallonie. Franceinfo revient en images sur les dégâts impressionnants dus à ces intempéries.