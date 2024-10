En Allemagne, la "taxe sur les chiens" n'a jamais autant rapporté

Devant le château berlinois de Charlottenburg, Kiwi, un caniche de 10 ans, achève sa dernière promenade de la journée. Céline, sa maîtresse, garde avec elle une petite médaille en métal qui, en cas de contrôle, prouvera qu’elle a bien payé les 120 euros annuels de taxe canine. Une mesure en vigueur depuis le XIXe siècle en Allemagne.

Avec plus de 420 millions d'euros collectés en 2023, cet impôt a rapporté 1,6% de plus en un an, mais affiche surtout une progression de 41% par rapport à 2013. Depuis des années, les recettes augmentent, car il y a de plus en plus de chiens en Allemagne. On en recense plus de dix millions, soit trois millions de plus qu’en France.

Une taxe variable

La propriétaire de Kiwi sort de sa poche un petit badge accroché à son porte-clé, pour montrer qu'elle paie bien 30 euros par mois. "Il y a un numéro pour le chien et tout est enregistré avec mon nom dans le registre canin de Berlin, détaille-t-elle. Normalement il faut attacher le badge sur le chien, mais il pourrait être volé par quelqu'un qui n'a pas payé la taxe."

Céline considère que l'impôt qu'elle paie reste correct, mais il peut varier selon les communes et selon les races de chiens. Pour les canidés jugés dangereux, comme les pitbulls, les rottweilers, les chiens de combat ou ceux qui ont déjà mordu, l’impôt annuel peut grimper jusqu'à 1 000 euros.

Compenser les dégâts dans l'espace public

Propriétaire de chiens depuis 25 ans, Ulrike accepte sans problème cette taxe : "Les chiens profitent des jardins publics, de la nature et parfois ils font un peu de dégâts. Ils font pipi contre les arbres, ils piétinent les platebandes, ils creusent des trous… C'est la ville qui paye". Pour la Berlinoise, il est donc normal de "participer un peu à ce qui a été endommagé".

Si certaines villes n'appliquent pas cette taxe, l’an dernier, elle a rapporté plus de sept millions d'euros à Berlin. Les propriétaires qui omettent de déclarer leur animal risquent 10 000 euros d’amende. Il existe toutefois des exceptions : les chiens issus d’un élevage ou les guides d’aveugle sont exemptés de cet impôt, tout comme les propriétaires d’animaux qui ont de faibles ressources.