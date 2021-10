En Allemagne, la coalition "feu tricolore" déjà en place à l'échelle d'un Land

Un mois après les élections législatives en Allemagne, une femme, Bärbel Bas, a pris mardi 26 octobre la présidence de la nouvelle assemblée, le Bundestag. Et sous la direction du possible futur chancelier, le social-démocrate Olaf Scholz, les négociations de coalition progressent encore mercredi avec les premières réunions des 22 groupes de travail, qui planchent chacun sur des thèmes précis. Ils tentent d’élaborer d’ici la fin du mois de novembre le premier programme commun à l’échelle du pays d’une coalition qu’on surnomme en Allemagne "feu tricolore" (Ampelkoalition) avec la couleur rouge du SPD, le jaune des Libéraux et le vert des écologistes, les Grünen. Ce qui serait une première au niveau fédéral existe déjà dans le Land de Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest du pays.

À Mayence, cela fait 5 ans que ces trois forces politiques travaillent ensemble et c'est reparti, depuis le printemps dernier, pour cinq nouvelles années car cette coalition a été reconduite. Premier arrêt dans le bureau de la sociale-démocrate Sabine Bätzing-Lichtenhäler. "La confiance, c’est le plus important. Nous négocions sur un pied d'égalité.

"Il n'y a ni grands ni petits, nous sommes les feux tricolores." Sabine Bätzing-Lichtenhäler à franceinfo

"Pour preuve, reprend Sabine Bätzing-Lichtenhäler, nous avons tous négocié sur une table de la même taille en forme de triangle où chacun s’est parlé d’égal à égal. Et vous devez maintenir cela tout au long de votre travail en commun."

Arrêt à l'étage suivant, celui des libéraux du FDP et son patron Philipp Fernis. "Chacun a son propre espace mais on discute de tout les uns avec les autres. Nous on s’occupe de la politique des transports et du renforcement de la justice. Les autres partenaires agissent dans les domaines dans lesquels ils sont particulièrement forts. Par exemple, les sociaux-démocrates sur la gratuité de l’enseignement dès l’âge de deux ans et les Verts sur la protection du climat", détaille-t-il.

"L'ouverture d'un nouveau spectre politique"

Dans ce gouvernement "feu tricolore", après le rouge et le jaune, le vert. L'écologiste Bernhard Braun est plein d'espoir pour l'avenir de son pays. "Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle coalition, mais cela pourrait bien conduire à l'ouverture d'un nouveau spectre politique. Les trois partis qui négocient en ce moment sont plus proches que ce qui a jamais existé en République fédérale. Et cela peut être aussi une chance. Créer un spectre passionnant qui peut réunir écologie, liberté et justice sociale. Et je pense qu’on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et nous pouvons tous nous y retrouver", ambitionne l'élu écologiste.

Ce qui apparaît comme une alliance presque des contraires est selon leurs dires une coalition beaucoup plus solide que les précédentes.