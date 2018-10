Élections en Bavière : Angela Merkel sous pression

Le journaliste Laurent Desbonnets est en duplex de Deggendorg, en Allemagne, où sont attendus les résultats des élections de Bavière du dimanche 14 octobre. Les Bavarois choisiront un nouveau gouvernement et un nouveau parlement. "Angela Merkel joue très gros. Les conservateurs bavarois sont parmi ses plus gros alliés au plan national et si leur déroute annoncée demain face à l'extrême-droite se confirme, forcément, ça la fragilisera. Elle devra en tirer des conclusions", explique le journaliste.

"Angela Merkel peut-elle encore gouverner ?"

"Alors face à cette poussée de l'extrême-droite, certains dans son propre camp, lui demandent déjà avec insistance de durcir sa politique d'immigration, de fermer davantage les frontières. Evidemment, ça aurait de grosses conséquences dans toute l'Europe. Et plus généralement, de plus en plus de voix s'élèvent pour contester l'autorité de la chancelière, et une question revient à la Une des journaux depuis quelques jours : Angela Merkel peut-elle encore gouverner ? C'est donc peut-être une période d'incertitude qui s'ouvrira demain en Europe", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT