Crise énergétique : le gouvernement allemand va payer les factures d'énergie

En Allemagne, le gouvernement a annoncé, lundi 10 octobre, qu'il paierait la facture d'électricité. "Les factures du mois de décembre seront remboursées. Cela représente un cadeau d'en moyenne 342 euros pour les ménages allemands. Un mois de chauffage et de gaz offert par le gouvernement", détaille le journaliste Laurent Desbonnets, en direct de Berlin (Allemagne), mardi 11 octobre. La mesure devrait coûter cinq milliards d'euros et profitera aux ménages et aux petites entreprises.

La sobriété énergétique n'est pas encouragée

"Au début de l'année prochaine, entrera en vigueur un bouclier tarifaire en Allemagne. Une mesure bazooka, puisque 80 % de la consommation d'énergie des Allemands sera subventionnée pendant un an", poursuit le journaliste. Le coût global de ce dispositif pourrait atteindre 200 milliards d'euros. "Il y a aussi des critiques, qui soulignent que toutes ces aides n'incitent vraiment pas à la sobriété en matière de consommation d'énergie", conclut Laurent Desbonnets.