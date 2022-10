Crise de l'énergie : la France va livrer du gaz dès lundi à l'Allemagne

À partir de ce lundi 10 octobre, la France va livrer du gaz à l'Allemagne qui en échange fournira de l'électricité aux Français. Cette coopération avait été annoncée par Emmanuel Macron début septembre, mais concrètement, à quoi doit-on s'attendre ? "Pour permettre ces livraisons de gaz vers l'Allemagne, d'importants travaux ont été réalisés ces dernières semaines sur un point d'interconnexion en Moselle", explique Laurent Desbonnets depuis Berlin (Allemagne).

L'engagement de l'Allemagne

"La France sera donc en capacité cet hiver de fournir l'équivalent de 5% de sa consommation de gaz", poursuit le journaliste. Et d'ajouter : "C'est limité, mais pour l'Allemagne chaque mètre cube compte. L'Allemagne paie très cher sa dépendance aux hydrocarbures russes, notamment depuis l'arrêt des gazoducs Nord Stream, les prix de l'énergie en Allemagne ont bondi de 44% sur un an. Alors, entre la France et l'Allemagne, il y a eu des négociations sur le tarif et surtout, l'engagement de l'Allemagne, de fournir, en échange du gaz, de l'électricité en cas de besoin. La France pâtit, quant à elle, de l'arrêt de plusieurs de ses réacteurs nucléaires."