Berlin : que reste-t-il de la RDA ?

Le Fernsehturm de Berlin est le monument le plus haut d'Allemagne et l'un des derniers vestiges d'un pays aujourd'hui disparu : la République démocratique allemande (RDA). Cette tour de télévision et son antenne culminent à 368 m, plus haut que la tour Eiffel. La meilleure vue de Berlin est admirée par un million de personnes chaque année. Impressionner les visiteurs, c'était l'objectif de cette tour. Construite en 1969 par le régime communiste d'Allemagne de l'Est, dans une ville alors coupée en deux par le mur. Aujourd'hui, la grande tour de l'Est sert toujours à diffuser les programmes de télévision des Berlinois.

Des vieux bâtiments et une certaine nostalgie

Mais c'est une exception, car beaucoup de bâtiments de la RDA sont maintenant à l'état de ruines. L'historien Nicolas Offenstadt nous les fait visiter. Il rentre ici sans aucune autorisation, torche à la main, au milieu des débris, dans des sites pas du tout sécurisés. C'est une exploration vers le passé. Nous découvrons une vaste usine de chambres froides et de réfrigérateurs, exportés dans tous les pays d'Europe de l'Est. Ces bâtiments fantômes interdits au public, Nicolas Offenstadt en a déjà visités plus de 250 en Allemagne de l'Est pour se documenter sur le fonctionnement du régime communiste.

À Berlin, un musée de la RDA nous replonge dans des décors d'époque. Des objets désormais introuvables que viennent observer 600 000 visiteurs chaque année. Pour les plus nostalgiques, on trouve même des hôtels à la mode de la RDA. L'Ostalgie, la nostalgie de l'Est, n'a jamais été aussi forte. Pourtant, les anciennes régions de l'Est, moins prospères économiquement, continuent de perdre des habitants. Depuis la réunification, ce sont plus de 1,5 million de personnes qui sont parties s'installer à l'Ouest.

