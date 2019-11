Berlin : ces Français qui ont vécu la chute du mur

Des retrouvailles, trente ans après. En novembre 1989, Amaury, Fabienne et Sophie étaient en voyage de classe à Berlin (Allemagne). De ce séjour, ils ont gardé un morceau du mur, quelques photos et le sentiment d'avoir vécu un moment d'histoire. Ils avaient 20 ans à l'époque. "On était des spectateurs, mais on était aussi témoins de cette émotion intense de ces gens qui retrouvaient quelque chose dont ils avaient été privés", raconte Fabienne. Eux aussi ont pris un cliché du célèbre violoncelliste, Mstislav Rostropovitch, aux pieds d'une brèche fraîchement ouverte. L'image fera le tour du monde.

Des clichés devenus célèbres

Éric Bouvet aussi a vécu ce moment d'histoire. Le soir du 9 novembre, le photographe est à l'hôtel quelque part dans Berlin-Est. Son appareil photo à la main, il passe le mur et saisit plusieurs clichés. "C'est le plus gros événement de la deuxième partie du XXe siècle, et en plus c’était un événement heureux", se souvient Éric Bouvet. Une de ses photos figure aujourd'hui dans les livres d'histoire.