Armin Laschet à la tête de la CDU : "Angela Merkel a réussi à faire élire quelqu'un qui s'inscrit dans sa continuité", explique la journaliste Florence Autret

Le modéré Armin Laschet, favorable à la continuité avec l'ère centriste d'Angela Merkel en Allemagne, a été élu samedi 16 janvier président du parti conservateur CDU. "Angela Merkel a réussi à faire élire quelqu'un qui s'inscrit dans sa continuité et à éliminer son ennemi de toujours Friedrich Merz", a expliqué sur franceinfo Florence Autret, journaliste, auteure de Angela Merkel. Une allemande (presque) comme les autres, aux éditions Tallandier en 2013

franceinfo : Angela Merkel peut-elle se féliciter de cette élection ?

Florence Autret : Oui, elle a réussi son coup. Elle a réussi à faire élire quelqu'un qui s'inscrit dans sa continuité et à éliminer son ennemi de toujours : Friedrich Merz.

Armin Laschet est-il populaire au sein du CDU ?

La première information de cette journée c'est que Merz a été battu mais qu'il est arrivé en tête au premier tour, au moment où il y avait trois candidats. Cela montre qu'il y a un problème de division forte au sein de la CDU. Armin Laschet ne bénéficie pas d'une forte popularité au sein de la CDU. Il est donc possible que le candidat aux législatives en Allemagne ne soit pas le président du parti. Angela Merkel a les cartes en main pour avoir une influence sur le choix du candidat si ce n'était pas Armin Laschet.

Quand sera désigné le candidat de la CDU aux législatives ?

Au printemps, et dans cette désignation les organes de direction du parti auront un rôle plus important car traditionnellement le candidat est un candidat CDU-CSU, donc c'est un candidat commun avec les conservateurs bavarois. Ce n'est donc pas uniquement une décision de la CDU. Il est donc possible que le chef des conservateurs bavarois qui s'appelle Markus Söder, qui est très proche de la chancelière aussi et qui est luthérien, soit le candidat. Ce serait la troisième fois dans l'histoire de la République fédérale.

La CDU est le parti conservateur au niveau fédéral, et la CSU est le parti conservateur au niveau bavarois uniquement. Markus Söder a brillé pendant la pandémie du Covid-19 contrairement à Armin Laschet. Est-ce que cela va rentrer en ligne de compte ?

Certainement, je crois que Markus Söder est plus près d'Angela Merkel qu'Armin Laschet. On a vu la chancelière se déplacer en Bavière ces derniers mois et il y a là une proximité qui ne doit pas être sous-estimée. Sur la rigueur vis-à-vis du Covid Markus Söder a été beaucoup plus dans la ligne de la chancelière.