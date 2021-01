Allemagne : le modéré Armin Laschet choisi pour succéder à Angela Merkel à la tête du parti conservateur CDU

Le choix de la continuité avec l'ère centriste d'Angela Merkel. Le parti conservateur allemand CDU a élu comme président le modéré Armin Laschet, samedi 16 janvier, lors d'un congrès virtuel. Avec une majorité de 521 voix des 1 001 délégués appelés à voter, il a devancé le libéral Friedrich Merz (466 voix) au second tour d'un scrutin interne. Il est ainsi en bonne position pour mener le camp conservateur aux élections générales en septembre, mais n'en a pas encore la garantie.

"Je veux que nous réussissions ensemble et que nous fassions en sorte que l'Union" chrétienne-démocrate (CDU) soit portée à la chancellerie en septembre, a réagi Armin Laschet après sa victoire. Le dirigeant de la Rhénanie du nord-Westphalie, arrivé en deuxième position lors du premier tour, a bénéficié du report de voix des partisans d'un troisième candidat lui aussi partisan d'une ligne modérée. Le résultat du scrutin, organisé en ligne en raison de la pandémie de Covid-19, doit encore être formellement confirmé par courrier par les délégués du mouvement.

Cette élection est décisive pour l'avenir de l'Allemagne avec les élections législatives de fin septembre et la fin programmée de l'ère Merkel, au pouvoir depuis 2005. Armin Laschet avait déjà reçu vendredi le soutien à peine voilé de la chancelière, qui avait prôné la poursuite d'un cap "centriste" et le rejet de la polarisation. L'homme politique de 59 ans peut plaire à l'électorat modéré et, s'il est candidat en septembre, bâtir une éventuelle coalition avec les Verts, la deuxième force du pays. Le choix du candidat de la droite et du centre-droit pour les élections générales sera toutefois fait seulement au printemps.