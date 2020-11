Allemagne : un freerunner enchaîne les figures à Hambourg

Sensations garanties à Hambourg, en Allemagne, lorsque le freerunner Jason Paul tourne un clip sur un toit de la ville. Tout commence par la perte d'un téléphone. Jason Paul n'a alors qu'une idée en tête : le récupérer. Son parcours est un bon prétexte pour découvrir les plus beaux monuments du vieux Hambourg. "Allez, ça va être génial", lance-t-il à la caméra, tout en veillant à ajuster les angles pour filmer au mieux ses exploits.

Saut final dans un bus en mouvement

Ainsi, il exécute et enchaîne ses figures et ses sauts dans les escaliers du musée maritime de la ville, dans la zone d'entrepôts Speicherstadt, dans le quartier HafenCity... jusqu'au saut final dans un bus en mouvement. "L'action la plus difficile de ce clip était en fait le saut final dans le bus. Le timing était difficile : il fallait amener le bus au bon endroit et au bon moment", explique le freerunner Jason Paul.