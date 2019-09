Allemagne : un drone taxi testé avec succès

Il survole des routes, des immeubles, toute une zone industrielle, sous le regard de centaines d'admirateurs. Pour la première fois en Europe, à Stuttgart (Allemagne), un taxi volant a effectué en démonstration au-dessus d'une ville. 18 hélices, une cabine pour l'instant inoccupée, ce drone étant contrôlé à distance, et une vitesse maximale de 110 km/h.

"On voit que le niveau de sécurité est optimal. C'est le meilleur système qu'on puisse mettre sur le marché. On développe l'appareil, mais aussi toute l'infrastructure numérique autour", explique Alexander Zosel, développeur. Un premier test en pleine ville. Une étape de plus pour cet appareil financé par la maison-mère de Mercedes, le géant informatique Intel ou encore le constructeur chinois Geely. "On sera prêt à démarrer d'ici deux à cinq ans, mais ça dépend des autorités de l'aviation", affirme le PDG de Volocopter Stephan Wolf. Les concurrents sont nombreux en Chine, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et à Paris.

