Allemagne : troisième crise de tremblements en un mois pour Merkel

C'est presque tabou en Allemagne de s'interroger sur l'état de santé d'Angela Merkel. Respect de la vie privée, respect de l'image de la chancelière, connue pour sa résistance. La télévision publique, par exemple, ne questionne pas du tout mercredi 10 juillet le "je vais très bien" de la dirigeante, qui aura 65 ans le 17 juillet.

Pourtant, après ce troisième épisode en trois semaines, l'inquiétude est plus manifeste dans certains journaux et les commentaires plus pressants. Le tabloïd Bild estime que "la santé d'Angela Merkel est désormais un enjeu politique" et parle de faiblesse psychique ou psychologique. L'hebdomadaire Focus se demande si la chancelière, actuellement en souffrance en tant que personne, peut continuer à assurer sa fonction. Pour tous les commentateurs, le prochain test sera le 14 juillet à Paris, où Angela Merkel doit assister au défilé militaire sur les Champs-Élysées.

