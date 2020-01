Allemagne : les prix des billets de train diminuent pour lutter contre le dérèglement climatique

Cette baisse généralisée des prix intervient après que la TVA a diminué de 12 points, passant de 19% à 7% pour le trafic ferroviaire.

Bonne nouvelle pour les voyageurs allemands... et pour le climat ! Les prix des billets de trains longues distances diminuent à la suite d'une baisse de la TVA, décidée par le gouvernement, pour lutter contre le dérèglement climatique. Les trajets de plus de 50 km des lignes Intercity-Express de la compagnie ferroviaire publique allemande, la Deutsche Bahn, coutent environ 10% moins cher qu'auparavant, indique The Guardian, jeudi 12 janvier.

Cette baisse généralisée des prix intervient après que la TVA a diminué de 12 points, passant de 19% à 7% pour le trafic ferroviaire. En France, le taux de TVA est de 10% sur les billets de train. Des offres spéciales sont aussi mises en place en Allemagne, notamment concernant le transport de vélos. L'objectif est de rendre le train plus intéressant financièrement que d'autres moyens de transports plus polluants comme la voiture individuelle ou l'avion.