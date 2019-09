Allemagne : les éoliennes tournent au ralenti

Les éoliennes devaient être construites près de l'autoroute : 18 turbines de chaque côté de la voie rapide près de Berlin (Allemagne). Mais le chantier est au point mort depuis dix ans. Car les défenseurs du projet font face à une foule de procédures judiciaires, absurdes selon eux. "On nous dit qu'avec les éoliennes on mettrait à mal le repos des automobilistes sur les aires d'autoroute", regrette l'entreprise Notus Energy Plan.

Les habitants craignent le bruit des éoliennes

Dans le village voisin, les habitants multiplient les recours. "Je parle beaucoup avec les gens qui habitent à proximité d'éoliennes et ils souffrent du bruit des éoliennes et des infrasons que l'on n'entend pas mais que l'on ressent dans le corps", précise Eveline Kroll, élue locale de Bliesendorf. Des peurs non justifiées selon les scientifiques. Mais, avec ces recours, c'est toute la construction de nouvelles éoliennes en Allemagne qui est à l'arrêt.