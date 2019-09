Développement durable : les éoliennes n'ont plus le vent en poupe chez les riverains

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Abandonner le pétrole afin de passer aux énergies propres se fait rarement sans heurts. Les projets de parcs éoliens sont ainsi systématiquement attaqués par les habitants concernés. Il en pousse pourtant cinq fois moins qu'en Allemagne, où ces "grandes ailes" sont bien acceptées. Réunions agitées, manifestations, sites saccagés, les oppositions sont rudes. Dans un petit village du Morvan, le maire n'a pas hésité à afficher sa désapprobation.

"Un bouleversement intégral de ce paysage"

"Il y aurait cinq à six éoliennes, c'est la version actuelle, qui représentent chacune 240 mètres de haut. C’est donc un bouleversement intégral de ce paysage. Et ça me heurte énormément", explique Christophe Normier, président de Morvan en colère. Les éoliennes seraient installées sur la commune voisine, qui bénéficierait donc seule des retombées économiques versées par le groupe allemand en charge du projet. Perturbés par l'impact sur le paysage, beaucoup de riverains s'opposent aux éoliennes.