Allemagne : embarquez à bord d’un train suspendu !

Un train suspendu, comme à l’envers, roulant sous les rails le long des rues et des rivières. L’image paraît futuriste. À Wuppertal (Allemagne), près de Düsseldorf, les habitants ne prennent ni le métro ni le tram et chaque déplacement est un spectacle. "On peut traverser toute la vallée et on est suspendu aux voies. On plane vraiment", commente une habituée.



En 1902, il survole les calèches

"Les sièges, au bout, ce sont les meilleurs, car on a une super vue. On peut tout voir autour", indique un usager. Presque unique au monde, ce mode de transport n’a, contrairement aux apparences, rien d’une technologie ultra-moderne. En 1902, le train de Wuppertal fascine déjà et fait l’objet d’un des premiers films en noir et blanc du cinéma. À l'époque, il ne survole pas encore les voitures, mais les calèches.