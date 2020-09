Hauts-de-France : une calèche scolaire pour sauver le cheval Trait du Nord

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Bachy, dans le Nord, les écoliers vont faire une étonnante rencontre matinale. Pour se rendre à l’école, pas de bus scolaire, mais une embarcation insolite, une calèche tirée par des chevaux de trait. "On ne pollue pas la planète", se réjouit un enfant. "On voulait soutenir l’élevage des Traits du Nord, ils ont besoin de travailler pour continuer de vivre et d’évoluer sinon, c’est une race qui aurait tendance à disparaître", explique Denis Bernard, premier adjoint à la mairie.

Un débouché qui permet à la race de survivre

Plus qu’une ballade, la dépose des enfants à l’école est un débouché. "Si les éleveurs ne trouvent pas de débouchés pour leurs chevaux, forcément il y a un coût et après, ils ne savent plus quoi faire de leurs poulains, donc pour les inciter à continuer à produire, il faut trouver des débouchés", détaille Hélène Dubois, responsable du pôle cheval de Trait du Nord.

