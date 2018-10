Allemagne : des milliers de manifestants anti-charbon fêtent leur victoire dans la forêt de Hambach

Une fête en pleine nature, en musique, sous un ciel bleu et avec des températures dignes d'un été indien. Des milliers de manifestants ont investi, samedi 6 octobre, la forêt d'Hambach, située dans l'ouest de l'Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle, pour célébrer leur victoire. Ce bois, devenu le symbole de la lutte contre les énergies fossiles en Allemagne, vient d'être sauvée provisoirement du déboisement.

Les associations environnementales Greenpeace et Bund ont estimé à 50 000 le nombre de participants à la manifestation. Le "plus gros rassemblement anti-charbon jamais vu" dans la région, selon elles. De son côté, la police, présente en nombre dans ce bois, n'a pas donné de chiffres.

Wow! Over 50,000 out in Germany to protect the forest and say no to coal.#KeepItInTheGround #ActOnClimate #hambibleibt #HambacherWald #HambacherForest pic.twitter.com/wW9xifdQeS