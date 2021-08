Allemagne : dans la région du Spreewald, la culture abondante du cornichon

On surnomme la région "la Venise allemande". Dans le Spreewald (Allemagne), il y a les canaux, et les touristes qui se pressent dans les gondoles. L'escale obligatoire ? Le stand de légumes marinés, à mi-chemin entre les cornichons consommés en France et les concombres. Ces cucurbitacées sont sélectionnées et préparées par Maik Kilka. Dans sa famille, depuis au moins cinq générations, on met au point l'assaisonnement idéal et la marinade parfaite pour que les cornichons libèrent toutes leurs saveurs. "Le cornichon typique [...] est juste mariné au sel, on le pique, il reste à peu près une semaine dans le tonneau", explique le vendeur, qui produit également un cornichon aux épices.



Une tradition vieille de plus de 400 ans

Dans le Spreewald, la terre est toujours très humide et sablonneuse : parfait pour cultiver les cornichons, dont la récolte se fait toujours à la main. Les travailleurs saisonniers qui récoltent méticuleusement ce légume dans le champ de l'agriculteur Hein-Georg Embach sont surnommés "les aviateurs" : sur un tracteur, ils survolent, à deux km/h, le champ de cornichons. Ces méthodes sont immuables, et cette tradition vieille de plus de 400 ans. Et pourtant, dans le Spreewald, une révolution est en cours : le plus grand fabricant de conserves de ces cornichons allemands vient d'être racheté par une marque française, Andros. Environ 30 000 tonnes de cornichons sont récoltées chaque année dans la région.