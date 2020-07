Agriculture : comment les cornichons sont cultivés ?

Il est le fruit de cette plante rampante, le cornichon, dont les Français raffolent. Dans un champ de 11 hectares situé à Gurgy (Yonne), la récolte a démarré début juillet. 45 ramasseurs polonais sont à l’œuvre pour recueillir le condiment. La récolte se fait exclusivement à la main. Les plants sont fragiles et doivent être ramassés avec délicatesse.

350 000 pots chaque année

Tous les cornichons ne sont pas à ramasser. Les plus gros sont cueillis pour soulager la plante, mais pas conservés. Les plus petits cornichons ne sont pas conservés non plus. Plusieurs dizaines de petites mains dans les champs et le même nombre à la ferme pour mener à bien le conditionnement. Les cornichons sont triés par taille, puis ils sont bichonnés, sélectionnés sur un tapis roulant. En bout de ligne, 350 000 pots sortent chaque année.

