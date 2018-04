Allemagne : attaque à la voiture-bélier à Münster

C'est sur cette terrasse bondée qu'a foncé la camionnette grise, que l’on voit à droite de l'image. En plein centre historique de Münster, ce samedi 7 avril après-midi ensoleillé, les terrasses étaient prises d'assaut. Trois personnes ont perdu la vie, et il y a au moins 20 blessés. La camionnette a terminé sa course folle dans la vitrine du restaurant. À l'intérieur, le conducteur venait de se donner la mort avec une arme à feu.



Trois blessés dans un état critique

Selon la police, l'attaque était bien un acte volontaire : "Le périmètre est sécurisé, la police criminelle a commencé son enquête et a déjà procédé à de nombreux relevés d'indices, a expliqué Andreas Bode, porte-parole de la police de Münster. Quant aux blessés, ils ont tous été évacués vers les hôpitaux". Les forces spéciales et les secours sont arrivés quelques minutes plus tard, le quartier a été évacué, provoquant de nombreuses scènes de panique. Parmi les blessés, trois personnes sont ce soir dans un état critique; un important dispositif de sécurité est toujours en place dans le centre-ville.

